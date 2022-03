Piet Huysentruyt is niet alleen chef-kok, hij is ook schilder. En wie dan spontaan denkt aan een klein hobbyproject, zit verkeerd. In het Play4-programma ‘Stukken van mensen’ sluit Huysentruyt vanavond een deal met een van de experts voor maar liefst 5.500 euro. Maar is een “echte Huysentruyt” dat wel waard?