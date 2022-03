Limburg

En toch hoeft u zich niet meteen holder de bolder een houtkachel aan te schaffen omdat de gasprijzen de pan uit swingen, want de winter is voorbij, zegt onze weerman Ron Cornelissen. Sinds de weerkundige lente begonnen is, was de zon iedere dag op de afspraak. Met wat geluk kunnen we over een maand de verwarming al uit zetten.