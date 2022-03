Oudste inwoner van Limburg op 108-jarige leeftijd overleden

Irene werd op 10 juli 1913 geboren in Landen. Met haar echtgenoot Henri Leplat, ingenieur op de zinkfabrieken in Budel, kreeg ze twee kinderen. In 1935 kwamen ze in Hamont wonen. Henri overleed al in 1977. In het woonzorgcentrum werd ze ‘maman Irène’ genoemd en werd ze bewonderd om haar levenskracht. Vrijwilligster Thérèse die wekelijks optrok met Irène, illustreerde dat op de 108ste verjaardag van Irène. “Ze kan zich misschien niet meer zo goed uitdrukken, maar in haar hoofd is ze er goed bij. Als ik met haar in de rolstoel door Hamont wandel, dan geniet ze. Ze kent van de oude huizen nog de geschiedenis en soms reageert ze emotioneel als hierdoor herinneringen naar boven komen. Heel mooi, hoe ver ze terug kan gaan in de tijd. Ook klassieke muziek kan haar in vervoering brengen.” Burgemeester Rik Rijcken is vereerd dat hij haar heeft mogen kennen.

Jaak Broekx (107) uit Bree is nu de oudste Limburger en tevens oudste man van het land. gvb/pabr