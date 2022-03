Genkse minderjarigen opgesloten omdat ze mogelijk terroristische aanslag planden

Twee Genkenaren van 16 en 17 jaar verblijven momenteel in een gesloten jeugdinstelling omdat ze verdacht worden van het mogelijk beramen van een aanslag. De tieners probeerden onder meer om in Polen aan handvuurwapens te geraken. Zelf ontkennen ze alles. Het federaal parket en de antiterreurcel van de federale gerechtelijke politie zijn belast met het onderzoek.

De speurders kregen de twee vorig jaar eerder toevallig in het vizier na een vechtpartij tussen Belgen van Turkse origine en Afghanen. Het ging er op kerstdag bijzonder stevig aan toe. Afghaanse jongeren uit het asielcentrum van Lanaken raakten ’s avonds slaags met Genkse jongeren van Turkse afkomst. De clash startte eind december aan het treinstation van Genk en zo’n veertig jongeren waren daarbij betrokken. De rivaliserende groepen haalden zelfs messen boven en het liep helemaal mis. Twee tieners uit Genk werden neergestoken. Een van hen was er ernstig aan toe. De politie rukte massaal uit en zij konden negentien jongeren ter plaatse arresteren.

Terwijl de onderzoeksrechter een Afghaanse asielzoeker liet aanhouden werd het onderzoek naar de feiten voortgezet. Dat leidde tot heel wat bijkomend speurwerk. Zo was er onder meer de inbeslagname van mobiele telefoons van de jongeren die bij de vechtpartij betrokken waren. De politie ging op zoek naar mogelijke communicatie die als bewijslast aan het onderzoek naar de steekpartijen kon toegevoegd worden. Maar ze stootten daarbij op de mogelijke beraming van een terroristische aanslag.

Poolse wapens en IS

De speurders ontdekten op de smartphones van een 16- en een 17-jarige Genkenaar dat de twee opzoekwerk deden naar de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) en andere extremistische groeperingen. Ook toonden ze veel interesse in de aanslagen in Parijs en Brussel, al zou hun internetgeschiedenis wel hebben uitgewezen dat het opzoekwerk van geruime tijd geleden dateert. Toch bestempelden de speurders de inhoud van de verdachte berichten als verontrustend.

Dat komt onder meer door een ander element dat aan het onderzoek werd toegevoegd. Zo zouden de twee minderjarigen meer recent geprobeerd hebben om via het internet handvuurwapens in Polen aan te kopen. Het bleef echter bij een poging. De wapens kwamen nooit in Genk aan.

Doorverkopen

De twee verdachten ontkennen dat ze van plan waren om een aanslag te plegen en zeggen ook dat ze helemaal niets met terrorisme te maken hebben. Zo claimen ze zelf dat het enkel de bedoeling zou geweest zijn om de wapens na hun aankoop snel weer door te verkopen.

De rechercheurs van de lokale politie Carma voerden het initiële onderzoek na de vechtpartij en steekincidenten. Zij ontdekten vrij snel na de feiten het compromitterende materiaal op de gsm-toestellen van de 16- en 17-jarige waarna het dossier werd overgedragen. Het onderzoek zit sindsdien bij de antiterreurcel van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen in samenwerking met het federaal parket. Dat laatste is uitzonderlijk omdat dossiers met betrekking tot minderjarigen normaal bij de lokale parketten blijven. Maar de aard van de feiten, namelijk mogelijke terreurdaden, zit op federaal niveau.

Hoe ver ze vandaag staan met dat onderzoek is onbekend, omdat het federaal parket niet over de zaak communiceert. Ook is het niet duidelijk of de twee Genkse jongeren uit handen worden gegeven en voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen in plaats van voor de jeugdrechtbank. Momenteel zit het duo wel nog opgesloten in een jeugdinstelling. De verdediging wenste bij monde van advocaat Lennert Jeurissen niet te reageren.