David Attenborough terug op Canvas met 133ste programma: een terugblik op de carrière van de oervader der natuurfilmers

95 jaar is hij, maar Sir David Attenborough neemt geen gas terug. Dinsdagavond is de oervader aller natuurfilmers opnieuw te zien op Canvas in The Green Planet, zijn 133ste programma. In Groot-Brittannië scoorde hij er al meer dan 4 miljoen kijkers en lovende kritieken mee. En dat voor iemand die volgens zijn bazen te grote tanden had om ooit succesvol te worden op televisie.