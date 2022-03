Kinrooi/Rava Ruska

Ze had het in onze krant aangekondigd, en ze voegde de daad bij het woord. Diana Kadushina (42), een alleenstaande moeder uit Kinrooi, reisde met een dubbeldekkerbus naar de Pools-Oekraïense grens om mensen op te pikken die gevlucht zijn voor het Russisch oorlogsgeweld. Ze is op dit eigenste moment op de terugweg met 75 oorlogsvluchtelingen, vooral vrouwen en kinderen.