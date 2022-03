De familie Dessers voetbalde zich afgelopen weekend in de kijker. Cyriel (27) deed zaterdag bij Feyenoord zijn reputatie van supersub opnieuw alle eer aan door tegen Groningen de gelijkmaker te scoren. Jonger broertje Emile (21) had een dag later in de derby tegen ’s Herenelderen amper vijf minuten nodig om de spelers en technische staf van Henis een delirium te bezorgen.