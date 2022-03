Inwoners Peer plukken complimentje uit de complimentenboom

Peer

Elk jaar op 1 maart is het complimentendag. In Peer maken ze daar een complimentenmaand van, want de hele maand maart staat in de foyer in ‘t Poorthuis een complimentenboom.

Iedereen die langskomt, kan een complimentje uit de boom plukken en aan iemand schenken die ze graag zien. In deze onstuimige tijden is een beetje positiviteit welkom. Iedereen kan een kaartje kiezen uit de complimentenboom. Thuis kan je op het kaartje je eigen naam, de naam van de ontvanger en je boodschap schrijven. Als laatste stap wordt het kaartje aan iemand gegeven die graag gezien wordt. Ook Miel en zijn mama Sophie plukten een kaartje uit de boom. “Het is een leuk initiatief”, vindt het tweetal. peb