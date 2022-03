Wout van Aert na valpartij en sprintnederlaag in Parijs-Nice: “Mijn knie ziet er slechter uit dan gedacht, maar de beste won vandaag”

LEES OOK. Fabio Jakobsen na sprintzege tegen Wout van Aert: “De mannen van Jumbo voorblijven na 60 km volle gas, dat maakt me blij”

De Belgische kampioen kwam onderweg ten val. “Het was een stomme val, zoals elke val dat is”, aldus Van Aert. “Ze vielen vrij hard voor mij. Er werd plots hard geremd en ik reageerde te laat. Vooraleer ik het goed besefte, lag ik tegen de grond. Gelukkig heb ik niet te veel schade opgelopen. Het ziet er nu wel slechter uit dan ik dacht, maar het was niet echt pijnlijk voor de rest van de dag. Het zal wel een beetje stram zijn, maar het zijn enkel schaafwonden.”

De gehavende knie van Van Aert. — © hc

Nadien werd Van Aert op zijn waarde geklopt door Jakobsen. “Ik zat al redelijk à bloc toen Christophe (Laporte, nvdr.) zijn lead out begon”, klinkt het. “Ik denk dat we Quick-Step verrasten toen we de trein overpakten. We zaten namelijk achter hen. Toen Zdenek Stybar uitstuurde, zijn we erover gegaan. Het was een perfecte lead out, maar ik had het net niet. Jakobsen was sterker. Ik zat echt al op de limiet toen ik moest versnellen en had niet genoeg overschot.”

“Ik hoopte ook op grotere tijdsverschillen”, geeft Van Aert toe. “Maar alles kwam ongeveer terug. Of toch heel veel. Ik ben wel tevreden, want de benen waren goed. Ik heb een mooie koers kunnen rijden. De ploeg was echt klaar voor de actie en we hebben het toch een paar keer zelf geforceerd, maar er was net niet genoeg overgave. Er zaten iets te weinig renners van de klassiekers voorin volgens mij, en iets te veel klassementsrenners om echt grote breuken te krijgen. Uiteindelijk is het een goede dag geworden voor Primoz Roglic, die er zonder kleerscheuren is doorgekomen.”