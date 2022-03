Tuinders krijgen snoeiles aan de Bronweg

Pelt

Zondag trotseerden 20 deelnemers de vrieskou voor een praktische snoeiles bij TuinHier in de tuin van Jan Vandekerkhof aan de Bronweg in Overpelt.

Van snoeimeester Dirk Janssen kregen ze tips and tricks om zelf struiken en bomen in hun eigen tuin een vakkundige snoeibeurt te geven. "Het is onze eerste buitenactiviteit sinds corona", zegt Robert Sleurs van TuinHier Overpelt. "Wij hopen zo terug schwung te krijgen in onze afdelingswerking, die door covid op een laag pitje stond. Het bloemschikken was al opnieuw gestart. Nu gaan we ook weer werk maken van uitstappen en meerdaagse reizen."