Remco Evenepoel na tweede plaats in tijdrit Tirreno: “Ik was de beste van de rest, dat is ook mooi”

Evenepoel heeft zijn eerste beproeving in de Tirreno-Adriatico goed doorstaan. In een individuele tijdrit van 13.9 kilometer moest hij enkel de wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna laten voorgaan. Evenepoel droomde naar eigen zeggen van de blauwe leiderstrui, maar Ganna was gewoon te sterk. Evenepoel: “Het is een goede stap in mijn ontwikkeling dat ik met mijn gestalte en gewicht al zo dicht kan eindigen in korte tijdritten.”

“Als je start in een tijdrit moet je altijd geloven dat je kan winnen. Ik heb alles gegeven en ik kon het vooropgestelde schema volgen. Ik hoopte dat het genoeg zou zijn voor de zege, maar Filippo is gewoon een specialist in dit soort tijdritten”, strooide Evenepoel lof naar zijn concurrent na de individuele tijdrit in Lido di Camaiore. “Ik was de beste van de rest. Het is een goede stap in mijn ontwikkeling dat ik met mijn gestalte en gewicht al zo dicht kan eindigen in korte tijdritten. Ik kan haast niet gelukkiger zijn.” Toch was er ook een minpuntje aan deze tijdrit volgens Evenepoel: “Het was echt een ambetante weg, de ene put na de andere. Je moest echt goed opletten waar je reed. Maar ik ben gelukkig recht gebleven en heb er het maximale uitgehaald.”

Evenepoel won eerder dit jaar al de Ronde van de Algarve. In de Tirreno krijgt hij met onder andere Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard zwaardere tegenstand tegenover zich. — © BELGA

Met zijn tweede plaats was Evenepoel zeven seconden sneller dan zijn grootste concurrent om de eindzege, Tadej Pogacar.”Maar als ik deze Tirreno wil winnen moet ik gewoon hopen dat hij eens een verschrikkelijk slechte dag heeft”, lachte Evenepoel. De Sloveen heeft wel net een monsterinspanning in de Strade Bianche in de benen. Toch denkt Evenepoel dat dit Pogacar niet zal tegenhouden om een gooi te doen naar de eindzege: “Hij zo een talentvolle, sterke en spectaculaire renner, hij kan dat aan. Hopelijk hebben we beide deze week niet te veel pech en kunnen we er vooral een mooi duel van maken. Ik bekijk het dag per dag. Al hoop ik stiekem hem het vuur aan de schenen te leggen.”