Filippo Ganna overklast de tegenstand in tijdrit Tirreno-Adriatico, Remco Evenepoel onderstreept klassementsambities met knappe tweede plaats

De Italiaan Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) mag dinsdag als eerste de blauwe leiderstrui aantrekken in Tirreno-Adriatico. De Koers van de Twee Zeeën begon met een individuele tijdrit van 13.9 kilometer in Lido di Camaiore en dat was koren op de molen van de wereldkampioen tijdrijden. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) reed de tweede tijd (+10”), Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) deed zeventien seconden langer over het vlakke traject en werd daarmee derde.

De eerste richttijd werd neergezet door de Australische sprinter Michael Matthews: 16’08”. Bling bewees daarmee goed hersteld te zijn van zijn valpartij in de Strade Bianche twee dagen geleden. Lang mocht de renner van Team BikeExchange - Jayco niet genieten, want drie minuten later verbeterde de nationale kampioen tijdrijden van Tsjechië, Josef Cerny, zijn tijd met vier seconden.

Maar de echte kleppers kunnen nog een stuk sneller en dat bewees Alex Dowsett (Movistar). De Brit reed de tijdrit uit in 15’42” en deed zo in één klap twintig seconden van de chrono van Cerny af. En dat het een toptijd was, werd bevestigd want het duurde heel lang voor zelfs maar iemand in de buurt kwam van zijn tijd. De verrassende Thymen Arensman (Team DSM) kwam heel dicht, maar strandde op drie luttele secondjes. Toch een knappe prestatie van de pas 22-jarige Nederlander.

Alaphilippe presteert goed

Ondanks zijn spectaculaire en vooral erg zware val tijdens de Strade Bianche kwam Julian Alaphilippe toch aan de start van Tirreno-Adriatico. De Fransman gaf aan nog veel last te hebben van de rug, maar probeerde het toch. Alaphilippe finishte in 16’15” wat hem een voorlopige zevende plek opleverde. Toch allesbehalve een zwakke prestatie met die omstandigheden in het achterhoofd. Ook Tobias Ludvigsson (Groupama-FDJ) en Jos Van Emden (Jumbo-Visma) beten hun tanden stuk op de Brit.

Een vreemd zicht: Alaphilippe reed de tijdrit zonder zijn regenboogtrui.

Kasper Asgreen (Quick-Step Alpha Vinyl), het nummer drie in de Strade Bianche, geraakt duidelijk steeds beter in vorm. Het was nipt, maar in zijn Deense kampioenstrui dook hij met slechts anderhalve seconde verschil als eerste onder de tijd van Dowsett. Tim Wellens (Lotto Soudal) stelde dan weer ferm teleur en zou meer dan anderhalve minuut verliezen.

Duel der tijdritkanonnen

De klok tikte 16u37’ aan en dat betekende dat Filippo Ganna, wereldkampioen tijdrijden en topfavoriet, van het startpodium mocht rollen. Vier minuten later was het aan die andere favoriet: Remco Evenepoel. Filippo Ganna ging als een speer van start. Aan het eerste meetpunt dook hij bijna negen seconden onder de snelste tussentijd. Maar ook Evenepoel vloog over de Italiaanse wegen en kwam slechts twee seconden trager door aan datzelfde tussenpunt. We kregen een mooi duel Italië-België.

Aan de meet verpulverde Ganna de tijd van Asgreen met liefst 23 seconden. De nieuwe toptijd was 15’17”. Evenepoel kreeg in de laatste kilometer Jan Tratnik - toch ook geen pannenkoek op de tijdritfiets - in het vizier, maar de kanontijd van de wereldkampioen was te hoog gegrepen. Hij verloor tien seconden op Ganna en duwde daarmee ploegmakker Asgreen naar de derde plek.

De zege leek binnen voor de Italiaan, al was ene Tadej Pogacar nog onderweg. Maar de winnaar van de Strade Bianche kwam echter niet in de buurt en eindigde als derde, toch zeven seconden trager dan Evenpoel. De jonge Belg van the wolfpack doet zo een uitstekende zaak met oog op het algemeen klassement in deze Tirreno-Adriatico want ook klimmers als Uran, Mas, Pinot en Carapaz verloren bijna één minuut op Evenepoel die morgen meteen de jongerentrui mag aantrekken.

Reactie Filippo Ganna: “Carapaz blijft onze kopman”

“Het was heel zwaar vandaag”, verklaarde Ganna na zijn tijdritoverwinning. “In het tweede deel van de tijdrit probeerde ik nog wat te versnellen om er zeker van te zijn dat ik sneller zou zijn dan Remco en Tadej (Evenepoel en Pogacar red.). Morgen is er een vlakke rit, maar de dagen daarna zullen we met de ploeg vooral ervoor proberen zorgen dat Richard Carapaz goed begeleid wordt. Hij blijft onze kopman. Ik zal niet aan mezelf denken om zelf een goed klassement te rijden.”

Uitslag - rit 1 Tirreno-Adriatico 2022

1. Filippo Ganna (ITA) 15’17”

2. Remco Evenepoel (BEL) +10”

3. Tadej Pogacar (SLO) +17”

4. Kasper Asgreen (DEN) +23”

5. Alex Dowsett (GBR) +25”

6. Thymen Arensman (NED) +27”

7. Tobias Ludvigsson (SWE) +31”

8. Jos Van Emden (NED) +33”

9. Mikkel Bjerg (DEN) +38”

10. Matteo Sobrero (ITA) “