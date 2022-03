Maandag werd het speelpleintje aan de Weg naar As in Genk afgebroken. De voetgangerszone wordt opgeheven voor twee parkeerplaatsen. — © Chris Nelis

GENK

Bewoners van negen residenties op de Weg naar As tegenover Shopping 1 in Genk zijn er niet over te spreken dat de stad in de voetgangerszone een speelpleintje laat afbreken om er op vraag van restaurant Peppe’s twee parkeerplaatsen te voorzien.