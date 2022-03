Bree

In de Opstraat in Opitter was er maandag een beginnende schouwbrand in een woning. De brandweer van Bree was snel ter plaatse en kon de schade beperken. Naast schade aan de schouw is er ook schade aan het dak en de zoldering. De brandweer voerde nadien nog een controle uit en zal het dak voorlopig afdekken. Tijdens de interventie werd het verkeer even omgeleid. rdr