Brand in Londense wolkenkrabber: glaspartijen vallen meters naar beneden, auto’s staan in lichterlaaie

Er is maandag een brand uitgebroken in een Londense wolkenkrabber, zo heeft Sky News bericht. Er zouden minstens 10 bluswagens en 70 brandweermannen ter plekke zijn.

De brand vindt plaats in een flatgebouw in Whitechapel High Street. Volgens eerste getuigenissen vallen gigantische glaspartijen naar beneden op straat. Er zouden ook drie handelspanden, vier auto’s en een telefooncel in lichterlaaie staan.

Omstaanders en passanten worden dringend verzocht het gebied bij het treinstation Elephant en Castle te vermijden. Brandweercommandant James Ryan: “Er zijn wegen afgesloten en we vragen mensen om het gebied te vermijden. Houd ramen en deuren gesloten terwijl de brandweer het vuur onder controle proberen krijgen.”

