Beelden uit Oekraïne doen meer en meer denken aan de hel van Grozny: waagt Poetin zich straks aan dezelfde wreedheden?

Iets meer dan 22 jaar geleden viel het Russische leger Tsjetsjenië binnen voor “een korte, antiterroristische actie” die al snel ontaardde in een bijzonder bloederig conflict waarbij de burgerbevolking niet ontzien werd, de media gemuilkorfd werden en het echte doel eigenlijk een vriendelijk regime aan de macht brengen was. De gelijkenissen met de huidige Russische inval in Oekraïne zijn bijzonder treffend. Al zijn er ook verschillen, waardoor de hoop nog steeds bestaat dat president Poetin ditmaal niet zó ver zal gaan.