Eerste buurtrestaurant in Beringen gaat weer door na twee jaar corona

Beringen

Om iedereen de kans te geven om aan een betaalbare prijs gezellig te komen eten, werd in 2017 het eerste buurtrestaurant georganiseerd. Nu, vijf jaar later, wordt er voor de 80ste keer aan tafel geschoven.

“Een goede maaltijd brengt goede mensen samen. Ik werd dan ook met een glimlach ontvangen in de COR tijdens het eerste buurtrestaurant in twee jaar”, zegt burgemeester Thomas Vints. “Een heel bijzonder moment voor iedereen. Onze buurtrestaurants prikkelen verbondenheid en verzachten eenzaamheid. Sinds 2019 vindt er elke maandag in een van onze deelgemeenten een buurtrestaurant plaats. Met de uitbreiding van dit initiatief zetten we in op nabijheid en toegankelijkheid. Iedereen is er welkom. Jong én oud, uit eender welke deelgemeente. Je krijgt een heerlijk driegangenmenu voorgeschoteld tegen de prijs van 7,50 euro.”

Vanaf nu zal het buurtrestaurant weer elke maandag plaatsvinden: volgende week in De Schans (Beverlo), 14 maart De Klitsberg (Paal) en 21 maart in de gebouwen van de Eerstelijn (Beringen). De maaltijd wordt telkens om 12 uur geserveerd. Reserveren kan tot uiterlijk een week vooraf via 011/44.95.00 of via dienstencentrum@beringen.be.(zb)