Kinderen ontdekken technisch talent door zelf Lego-robots te maken

Tessenderlo/Ham

Vorige week werd in De Griffel een vierdaags robotkamp georganiseerd voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Dit initiatief werd daar vier jaar geleden op de rails gezet door een samenwerkingsverband tussen de hogeschool UCLL en de gemeentes Ham en Tessenderlo.

De bedoeling is nog steeds om jongeren op een boeiende wijze hun technische talenten te laten ontdekken en hen langs die weg te prikkelen om later voor een technische studierichting te kiezen. Het kamp, dat over twee groepen gespreid werd, was ook deze keer volgeboekt met dertig deelnemers en er werd volop geëxperimenteerd met de eigen gestuurde Lego-robots. zb