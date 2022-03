Relatietherapeute Sarah Hertens uit ‘Blind Getrouwd’ trekt naar Zanzibar in ‘Paradijs Zoekt Personeel’: “Goeie partner is niet automatisch ook goeie collega”

We kennen haar als relatietherapeute in ‘Blind Getrouwd’, maar nu laat Sarah Hertens haar professioneel licht ook schijnen over de deelnemers van ‘Paradijs Zoekt Personeel’. — © Blind getrouwd, VTM

Ze is al sinds het prille begin een van de hoekstenen van ‘Blind Getrouwd’, maar nu breidt psychologe Sarah Hertens (47) haar territorium uit. Letterlijk, want voor ‘Paradijs Zoekt Personeel’ trok de Hasseltse eind vorig jaar naar Zanzibar. Daar mocht zij, als ervaren relatietherapeute én business coach, mee beslissen wie een jaar de leiding van een luxeresort in handen kreeg. “Want een goeie partner is niet automatisch een goeie collega.”