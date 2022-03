Scheidsrechtersbaas David Elleray op non-actief gezet, VAR-manager zit op de wip

Scheidsrechtersbaas David Elleray is door de voetbalbond op non-actief gezet. Dat is al enkele weken geleden gebeurd omdat de Engelse voetbalbond FA een onderzoek heeft ingesteld naar de Engelsman. Hij zou in dienst van de FA werknemers hebben geïntimideerd en uitgescholden. Het heeft dus niets te maken met de kritiek op onze refs de jongste weken. VAR-manager Fredy Fautrel zit om die reden wel op de wip. Zijn vervanger wordt wellicht Christof Dierick.

David Elleray (67) ligt al langer onder vuur. Hij is de scheidsrechtersbaas die in bijberoep in België enkele honderdduizenden euro’s per jaar verdient. Elleray is een ex-topref maar kwam door de coronapandemie nog zelden in België. Ook voordien leek hij vooral uit een ivoren toren te regeren met een arbitrage die ondanks de vele investeringen nauwelijks beterschap opleverde. Met de Fransen Bertrand Layec en Fredy Fautrel werd ook respectievelijk een technisch directeur en een VAR-manager aangesteld.

Maar er is dus een andere stok gevonden om mee te slaan:vernederende uitspraken. Zo beledigde Elleray in zijn tijd als invloedrijke stem achter de Engelse en internationale scheidsrechtercommissies (2004-2020) een medewerker die niet goed kon zien. “Ik zou willen zeggen dat het leuk is je te zien, maar jij kan niet hetzelfde zeggen”, zo begroette Elleray de man.

Het onderzoek gaat ook over racisme. Zo verwees Elleray naar de koolmijn toen een ref van Afrikaanse afkomst in zijn gezichtsveld kwam. Elleray noemde een vrouwelijke medewerkster dan weer “the old bag” (oud wijf) en daarop startte die een rechtszaak die hem nu de das omdoet. Elleray kan niet ontkennen want er waren steeds mensen in de buurt toen hij de vernederende en racistische taal sprak. Hij bood zijn verontschuldigingen aan en moest een cursus over gelijkheid en diversiteit volgen. Maar het onderzoek loopt verder. Er waren ook beschuldigingen van pestgedrag, onder meer door de gewezen Engelse topref Mark Clattenburg.

Elleray is dus op weg naar de uitgang maar ook het twijfelachtig optreden van de refs en de VAR de voorbije weken blijft wellicht niet zonder gevolgen. De Fransman Fredy Fautrel werd in oktober 2019 aangesteld als VAR-manager en wordt wellicht na het seizoen vervangen door de Christof Dierick, die na dit seizoen stopt als professioneel scheidsrechter. Zo blijft van de buitenlandse top van het Referee Department alleen Bertrand Layec over. Maar ook hij ligt onder vuur omwille van zijn gebrekkige interesse in het Belgische voetbal.