Kaulille blijkt geen maat te zijn voor Maasland NO. In de heenronde kregen ze liefst dertien goals rond de oren waarvan zeven van spits Klaas Wijnen. In de terugronde werd het 0-6 met weer Klaas Wijnen met vijf treffers als de grote slokop. De spits van Maasland NO zit al aan 29 treffers.