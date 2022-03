Onverwachte wending in titelstrijd eerste provinciale: Bree-Beek en Achel promoveren niet

De verplichting om een licentie aan te vragen voor derde afdeling heeft de promotiestrijd in eerste provinciale een onverwachte wending gegeven. Alleen Eksel, Schoonbeek-Beverst, Torpedo, Zepperen-Brustem en Zonhoven vragen een licentie aan. Dat betekent dat de eerste twee in het klassement, Bree-Beek en Achel, niet promoveren. De kampioen en de drie teams in de eindronde zullen uit het voornoemd vijftal komen. Eén van hen blijft met lege handen achter.