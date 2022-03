Mathieu Opdenacker is 100: “Als ik harmonica speel, zingt iedereen mee”

Maasmechelen

Maandag heeft Mathieu Opdenacker samen met zijn familie en vrienden zijn honderdste verjaardag gevierd in wzc Heyvis in Eisden Dorp. Rustig, attent, gezellig en niet te veel zeveren: zo omschreef schepen Johan Wolk de nieuwe honderdjarige.

Mathieu, geboren in Boorsem (Maasmechelen), leerde zijn vrouw kennen in Antwerpen waar hij werkte bij Ford Tractors. Samen met zijn Philomena Ramaekers verhuisde hij later terug naar het Maasland om te werken in de mijn van Eisden. “Pa is al van zijn 42ste met pensioen”, weet zoon Ulric. “Nadien werkte hij nog als poetsman voor de toenmalige GB en woonden we vijf jaar op de steenbakkerij aan het kanaal”, aldus de andere zoon Benny. Philomena overleed in 2017.

Mathieu speelt nog regelmatig mondharmonica in het rusthuis. “Iedereen zingt dan de liedjes uit de oude tijd mee”, lacht Mathieu die bedolven werd onder de geschenken. Hij kaart ook nog regelmatig met zijn medebewoners en doet aan diamond painting. “Duizenden stukjes steen met de pincet en het vergrootglas op zijn plaats plakken. Hier hangen heel wat werken van mij tegen de muur”, blinkt Mathieu die ook nog iedere maand een stuk schrijft voor Heyvis Nieuws.

Met Mathieu heeft Maasmechelen er een vijfde eeuweling bij. De oudste, Roos Limberg (102), verblijft ook in Heyvis. (jth)

Geboortedatum: 7 maart 1922

Geboorteplaats: Boorsem (Maasmechelen)

Gehuwd met Philomena Ramaekers († 2017)

Kinderen: Benny (72) en Ulric (70)

Kleinkinderen: Marc (47) en Marijke (44)