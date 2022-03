Fabio Jakobsen na sprintzege tegen Wout van Aert: “De mannen van Jumbo voorblijven na 60 km volle gas, dat maakt me blij”

Fabio Jakobsen snelde in Parijs-Nice naar zijn zesde overwinning van het seizoen, en we zijn nog maar begin maart. De sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl was in Orléans de snelste in een massasprint. “We houden van waaiers, dus...”, aldus de Nederlander.

“Het is altijd speciaal om te winnen in Parijs-Nice”, glunderde Jakobsen. “De eerste dagen is het hier altijd sprinten en waaiers trekken. Ik moet het dus nu doen, voor we gaan klimmen. Gisteren was het te zwaar, maar vandaag waren we opnieuw gemotiveerd. We houden van waaiers bij Quick-Step, dus… De mannen van Jumbo-Visma waren opnieuw bij de sterksten, dus het was niet gemakkelijk… Maar zoals ik al zei: we houden van waaiers. Het was 60 kilometer volle gas gaan (het gemiddelde van de dag was 47,1 km/u, nvdr.), dus ik ben blij dat ik het hier kan afmaken.”

Jakobsen legde er in Orléans niemand minder dan Wout van Aert op.

“Eerst zorgde Yves Lampaert voor een geweldig spurtje, daarna pakten Zdenek Stybar en Florian Sénéchal over. Florian wachtte eigenlijk iets te lang, waardoor de mannen van Jumbo erover konden komen en als eerste konden gaan. Maar ik zat vrij goed beschut achter Christophe Laporte en Van Aert. Ik kon hem dan langs rechts passeren. Het was ook een beetje bergop, daar houd ik wel van. Mooi om die twee voor te kunnen blijven.”