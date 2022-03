Extra speelmogelijkheden voor 3.372 kinderen met de Lommelbon Junior

Lommel

In het begin van de krokusvakantie kregen de Lommelse kinderen van 3 tot 12 jaar een extraatje in de bus, de Lommelbon Junior. “Maar liefst 3.372 Lommelse kinderen ontvingen een Lommelbon Junior ter waarde van 10 euro”, zegt burgemeester Bob Nijs. “Zo gaven we de kinderen extra speelmogelijkheden. Nu het coronagevaar alsmaar minder wordt, hebben ze dat zeker verdiend.”

Het bedrag van de Lommelbon Junior kan besteed worden in tal van handelszaken en bij verschillende activiteiten. De bon is geldig vanaf het begin van de krokusvakantie tot eind augustus. “Ze kunnen ermee gaan ravotten, spelen, sporten, zwemmen of lezen”, zegt schepen van jeugd Peter Vanderkrieken. “Zo krijgen ze bijvoorbeeld korting of een ticket bij de bowling of binnenspeeltuinen. Maar ook in speelgoedzaken, de boekhandel en de bioscoop of bij het glasblazen in het GlazenHuis. Dat is een goede zaak voor lokale handel en geeft ademruimte voor gezinnen. We blijven het belangrijk vinden dat kinderen zich kunnen amuseren. Spelen, maar ook spelenderwijs leren. Een kindvriendelijk beleid geeft zuurstof aan onze gezinnen. Met de Lommelbon Junior geven we hen die mogelijkheid.” (nma)