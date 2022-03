Kinderen tonen zich als ware kunstenaars op kinderkunstendag

Herk-de-Stad

De krokusvakantie stond in cultuurcentrum De Markthallen in Herk-de-Stad in het teken van de (kinder)kunst, met als hoogtepunt de kinderkunstendag op zaterdag. De kinderen konden er voorstellingen bijwonen of in leuke workshops hun creativiteit botvieren.

Voor de allerkleinsten was er spelpret op hun maat voorzien. “De opdracht was om een gebouw te ontwerpen”, zegt Anne-Sophie Jans (10). “Ik heb mijn school als model genomen. Dat is De Olm. Ik ga heel graag naar school.” Ook Leroy Frank (9) kroop in de huid van Van Gogh en co. “Ik heb een draagtas gemaakt met daarop onder meer een afbeelding van een astronaut. De ruimtevaart boeit me enorm.” Leroy heeft nog meer pijlen op zijn boog. “Ik volg ook gitaar. Ik kan al een paar nummertjes spelen zoals Broeder Jacob en Jingle Bells. Dat heb ik in de kerstperiode veel gespeeld.” lw