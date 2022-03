Kinderen leren gezond koken met De Kleine Chef

Pelt

Het zijn niet alleen volwassenen die met allerhande kookprogramma’s zin krijgen om te koken. Ook kinderen roeren al eens graag in de potten.

Samen met De Kleine Chef organiseerde de basisschool een workshop 'koken en bakken voor kinderen' in de krokusvakantie. In een mum van tijd waren de 40 plaatsen voor de tweedaagse kook- en baksessie bezet. Er was zelfs een reservelijst aangelegd. "Het ging er plezant aan toe", zegt Sandra van de jeugddienst. "De deelnemertjes werden in twee groepen opgedeeld en wisselden het kokkerellen af met sport. De groep die in de voormiddag de keuken van Palethe bezette, ging in de namiddag sporten in De Bemvoort en andersom."