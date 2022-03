Leerkrachten zingen gemaskerd in ’t Oogappeltje Loksbergen

Halen

In basisschool ’t Oogappeltje in Loksbergen gingen de leerlingen zopas op zoek naar The Masked Teacher. Het leerkrachtenduo Kelly Pollaris en Isabelle Weckx won deze wedstrijd. Zij kregen het hoogste aantal leerlingen achter zich.

“De gemaskerde leerkrachten maakten een filmpje en elke dag kwamen de filmpjes van twee deelnemers online”, legt directeur Diane Vranken uit. “De kinderen stemden dan voor een van de twee. Zo zijn we tot een groep finalisten gekomen.”

In de finale kwam dus het duo Kelly Pollaris en Isabelle Weckx als winnaar uit de bus. “We zijn toevallig ontstaan”, lacht Kelly Pollaris. “We hadden hetzelfde pak en dus hebben we maar een duo gevormd. We brachten een nummer van Måneskin. We waren zeker niet de beste zangers, maar ons personage trok wel aan en we hebben ons wel goed geamuseerd. De pret was wel welkom na de zware periode op school met de coronabesmettingen.” lw