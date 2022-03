In de blessuretijd van de wedstrijd tussen Alken B en EMBO (4C) trok scheidsrechter Torrez-Gonzalez een tweede gele kaart voor Matthias Meyskens en stuurde hem vervolgens de kleedkamers in. Een foutje dat de ref achteraf rechtzette, want het was Meyskens zijn eerste gele kaart van de avond.