Vijf Noord-Limburgse kunstenaars tonen hun kunstwerken aan het grote publiek

Lommel

Vijf Noord-Limburgse kunstenaars laten corona achter zich en laten zien dat ze de afgelopen tijd niet stil gezeten hebben. Het weerzien ontvlamt in een mooie expositie Weerzien met kunst in de Galerie van CC de Adelberg.

De deelnemende kunstenaars zijn Paula Aerts, Agy Claessen, Elsa van den Hoogen, Dirk Ercken en Eric Vanmechelen. Ze stellen werken voor in aquarel, tekenen, keramiek, grafiek, fotografie en bronzen beelden. Ieder heeft zijn eigen thema. De Lommelse kunstenares Elsa van den Hoogen (68) doet grafiek. “Ik ben al geruime tijd bezig met vrije grafiek en ik hou me de laatste jaren bezig met het item ‘kustbescherming’. Dat zijn de houten paalhoofden en betonnen blokkendammen die onze stranden en havens beschermen tegen het water. Dit project is voortgekomen uit mijn hobby strandvissen. Samen met mijn man heb ik heel wat nachten op het strand tussen de paalhoofden en aan de blokkendam staan vissen. De bruisende golven, de grillige weersomstandigheden en de spanning, maar ook de stilte en serene rust ‘s nachts op het strand probeer ik in mijn werk tot uitdrukking te laten komen. Of het nu een realistisch, surrealistisch of abstract is, het vertrekpunt is altijd strand en zee.” (nma)