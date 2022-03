Er wonen 289 Oekraïners in Limburg: hoeveel zijn het er in uw gemeente?

In Vlaanderen wonen 2.942 mensen met de Oekraïense nationaliteit. In onze provincie zijn er dat 289. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers opvroeg bij de administratie. Daarin is ook het aantal Oekraïners per gemeente opgenomen.

De cijfers zijn interessant, omdat sommige Oekraïense vluchtelingen zich rechtstreeks tot hun familie en vrienden zullen wenden. Zij zullen zich met andere woorden niet eerst aanmelden in het Brusselse onthaalcentrum om van daaruit toegewezen te worden aan een bepaalde stad of gemeente. “Ook die groep moeten we bereiken en contacteren”, zegt Somers. “Dat is de reden waarom we de Oekraïense gemeenschappen in kaart brengen.”

Uit de cijfers blijkt dat dertig procent van de Oekraïners in Antwerpen, Gent of Leuven woont. Hasselt herbergt de grootste gemeenschap in Limburg, met 51 Oekraïners. Sint-Truiden (21) en Genk (19) vervolledigen de top drie. Daarbij is wel op te merken dat heel wat Oekraïners die in Haspengouw als fruitplukker aan de slag zijn, niet in de cijfers opgenomen zijn, aangezien ze slechts tijdelijk in ons land verblijven.

LEES OOK. Oekraïners komen aan in ons land: “Ik droom ervan snel te kunnen terugkeren”

In Maasmechelen zullen de zestien inwoners met de Oekraïense nationaliteit weldra een brief van de burgemeester ontvangen. “Daarin vragen we hen wat we voor hen kunnen betekenen”, zegt burgemeester Raf Terwingen (CD&V). “Misschien hebben sommigen nog familieleden die op de vlucht zijn en kunnen we hen op deze manier rechtstreeks benaderen.” tj