Advocaat vraagt vrijspraak voor pyromaan na kettingbotsing waarbij Ivo (51) stierf: “Hij is onder druk gezet”

Op 14 maart 2018 omstreeks 6 uur ’s ochtends brandde een carnavalswagen van de Nederlandse vereniging Sjpaspromotion uit Urmond volledig uit. De praalwagen stond geparkeerd onder de snelwegbrug van de E314 in Kotem (Maasmechelen). De brand veroorzaakte een immense rookpluim boven de snelweg, met catastrofale gevolgen. Zes auto’s en drie vrachtwagens reden door het beperkte zicht op elkaar in. De kettingbotsing kostte het leven aan trucker Ivo Lauvrys (51) uit Geel, die met zijn oplegger onderweg was naar Nederland. Zijn cabine werd geplet tegen een voorligger. (lees verder onder de foto)

De dikke rookwolk leidde tot een fatale kettingbotsing op de snelweg. — © belga

Uit onderzoek werd snel duidelijk dat de brand opzettelijk was aangestoken. Maar drie jaar lang kon er geen enkele dader aan de brandstichting gelinkt worden. Tot een 25-jarige man uit Lanaken in 2021 beschuldigd werd van drie andere brandstichtingen. De man stak op 22 april een hoop bouwmaterialen in brand aan een renovatiewoning in Maaseik. In de nacht van 20 op 21 mei sloeg hij opnieuw toe toen hij het behangpapier in de gang van het appartementsgebouw op de Oude Heirbaan in Lanaken, waar hij woonde, met een aansteker aanstak. De dag later stichtte hij brand in zijn appartement zelf. Door opmerkzame buren kon de schade beperkt worden en werden de branden snel geblust.

De man werd opgepakt en bekende de feiten. Tijdens het onderzoek botsten de inspecteurs per toeval op een link met de uitgebrande carnavalswagen. “Toen we zijn telefoon uitlazen, vonden we foto’s van het noodlottige ongeval op de autosnelweg tijdens de brand”, aldus de Tongerse aanklager, die de man omschrijft als een pyromaan. Volgens haar is de man dan ook de brandstichter die ze al jaren zochten. Zij vraagt voor de vier brandstichtingen samen vier jaar cel met uitstel van alles wat de voorlopige hechtenis overschrijdt.

Onder druk

De man, die kampt met een zwaar drugsprobleem en een zeer laag IQ, bekent dat hij onder invloed van drugs een drang voelt om zaken in brand te steken. Wel ontkent hij dat hij de carnavalswagen in brand heeft gestoken. “Die foto’s bewijzen dat ik in de buurt was, maar volgens mij heb ik het niet gedaan”, klonk het voor de Tongerse rechter. “Ik denk echt dat ik het niet gedaan heb. Ik stond wel op die brug, aan de overkant. Toen zag ik het ongeval. Ik heb daar foto’s van gemaakt en naar mijn vader gestuurd, omdat ik erg onder de indruk was. Maar bij mijn weten heb ik die brand zelf echt niet gesticht.”

Volgens de procureur bevestigde de twintiger tijdens zijn eerdere verhoor bij de politie wel dat hij de brandstichter was. “Dat kwam omdat hij onder druk was gezet en omdat hij zijn verklaringen zonder bijstand van een advocaat heeft afgelegd”, benadrukte zijn raadsman, meester Jürgen Millen. “Er werden constant dezelfde vragen gesteld en op het einde van het verhoor zegt hij dan, zonder het zelf te weten, dat het dan wel zo zal zijn. Ik wil dat dit verhoor uit de debatten wordt geweerd. Hij is een kwetsbaar persoon, en daarbij moet gewaakt worden dat hij niet onder druk komt te staan.”

Twijfel

Volgens meester Millen zijn er bovendien ook geen objectieve bewijselementen. “Wij gingen akkoord met een polygraaftest en DNA-onderzoek, maar daar is nooit gevolg aan gegeven. Bovendien is er op de foto’s niets van de brand zelf te zien. En dat terwijl een pyromaan het toch net doet om de vlammen te aanschouwen. Hij krijgt het er letterlijk en figuurlijk warm van. Waarom zou hij daar dan geen foto’s van gemaakt hebben? Is er echt bewijs geleverd dat mijn cliënt de brand heeft veroorzaakt? Men gaat er maar van uit, omdat hij met de drie andere feiten iets te maken heeft. Er bestaat twijfel.” Millen vraagt dan ook de vrijspraak voor het in brand steken van de carnavalswagen.

Voor de andere drie feiten, die de man wel bekend heeft, vraagt meester Millen een straf met uitstel onder voorwaarden zodat zijn cliënt zich kan laten begeleiden voor zijn problematiek.

Verkeersbelemmering

De echtgenote en zus van de overleden truckchauffeur vragen schadevergoedingen van 1 euro provisioneel en 3.000 euro voor het morele leed. Meester Millen vindt dat de rechter zich onbevoegd moet verklaren om deze bedragen toe te kennen. “Mijn cliënt wordt vervolgd voor brandstichting, niet voor opzettelijke verkeersbelemmering. Zelfs als hij de brand zou hebben gesticht, heeft hij niet de intentie gehad om een ongeval te veroorzaken.”

Ook de rechter stelde zich bij aanvang van de zitting openlijk de vraag of de brand, dan wel een remmende bestuurder op de snelweg, de kettingbotsing veroorzaakt heeft. De advocaat van de nabestaanden vraagt om hierover schriftelijke conclusies neer te leggen en dat deel van het dossier af te splitsen.

Vonnis op 4 april.