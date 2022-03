Verraderlijk mooi wandelen rond Erenstein: kasteel uit ‘De Verraders’ ligt vlakbij

Geen idee of ‘De Verraders’ op VTM goeie tv is of niet. Wat we wél weten: je kan erg fraaie wandelingen doen rond kasteel Erenstein, het slot waar de opnames plaatsvonden. En dat net over de grens, in het ‘andere’ Limburg.

We moeten de grens over, en bijna nog eentje. Want kasteel Erenstein ligt in Kerkrade. In Nederlands Limburg tegen de Duitse grens. Als je naar Pinkpop gaat, ben je vlakbij in de buurt want Landgraaf ligt een molshoop verder. Of als je al eens in GaiaZOO bent geweest, ben je nóg dichterbij. We parkeren onze koets aan de achterkant van de dierentuin, waar kasteel Erenstein pal tegenover ligt.

Leien dakje

Komt zo uit een plaatjesboek. Fraaie baksteen, kleine torentjes, leien dak, groene luiken… En met geschiedenis. Gebouwd in de 14de eeuw, maar zoals dat gaat met oude kastelen: er brak brand uit. Op 11 mei 1708 restte enkel nog as. Het gebouw dat u nu ziet dateert van 1722.

Elfenbankjes - zeg maar gerust banken - op dood beukenhout. — © Christof Rutten

Doorheen de decennia woonden er adellijke lieden, maar ook Franciscanen en kunstenaars. Zoals de Vlaamse beeldhouwer Gabriël Grupello, die werkte voor koning Karel II van Spanje, keizer Karel VI van het Heilige Roomse Rijk, Lodewijk XIV en Willem III van Oranje-Nassau. Tegenwoordig is het een plek waar je gaat wandelen en relaxen, en waar koppeltjes hun trouwfoto’s laten maken. Schuin tegenover het kasteel ligt ‘nieuw’ Erenstein: een witte hoeve die als restaurant en hotel fungeert.

Ganzen bewaken het fort. — © Christof Rutten

Mijnverleden

Rond het oude kasteel bevindt zich een statige klassieke tuin met taxushagen en leibomen. Een vijvertje met fontein pronkt in het midden met kroos en waterleliebladeren. En rond het kasteel is er een slotgracht. Het water wordt aangevoerd door de Anstelbeek.

Er zijn tal van plekjes langs het stuwmeer waar je kan genieten van het uitzicht. — © Christof Rutten

Vroeger was dit mijngebied, maar zoals je weet zie je daar nauwelijks nog iets van in Nederlands-Limburg. Tip: zoek eens de foto’s van Werner Mantz op. Een fotograaf geboren in Keulen die voor WO II naar Maastricht verhuisde. Zijn zwart-witbeelden van de inmiddels afgebroken koeltorens en andere gebouwen van de voormalige mijnen in Nederland zijn absoluut betoverend. Ze prijken overal ter wereld in prestigieuze musea.

Hangjongeren

Enfin: de mijnen gebruikten vroeger de Anstelbeek om hun afvalwater in te lozen. Gelukkig biedt de vallei nu een (wellicht) veel mooiere aanblik. We kiezen voor een tocht van 8 kilometer door het dal zelf en beginnen aan het kasteel. Canadese en Nijlganzen bewaken het fort als een stel luidruchtige hangjongeren. We steken de beek over. Er liggen rotsen in het water, en kleine watervalletjes en stroomversnellingen geven het stroompje een ietwat bergachtig karakter. We wandelen noordwaarts langs het water dat zich een weg vreet door het zand. Daardoor zijn er veel oevertjes ontstaan waar je rustig kan verpozen en genieten van het uitzicht. Op een van die plekken komt de lente voorzichtig piepen in de vorm van witte bosanemoontjes.

De lente dient zich aan: bosanemoontjes komen piepen. — © Christof Rutten

Stuwdam

Rechts van ons duikt al snel prachtig beukenbos op. Bomen als spiegelbeelden: boven takken in een staalblauwe winterlucht, onderaan de blote en knoestige wortelnetwerken die zich in en boven de grond vertakken. Die combinatie van bos en water is dé rode draad van de hele tocht.

Prachtig beukenbos langs het water, met de wortels duidelijk zichtbaar. — © Christof Rutten

Verderop gaat de beek over in de Cranenweyer, het enige stuwmeer dat er in Nederland te vinden is. Het pad gaat af en toe de hoogte in om dan weer even snel te dalen. Het zorgt constant voor fraaie blikken door de bomen heen, waar altijd grote waterpartijen opduiken. Het doet een beetje denken aan het Schulensmeer, of aan het 15 kilometer lange rondje dat je rond het stuwmeer van de Gileppe kan doen, alleen voelt het hier wat meer parkachtig aan.

Omega 3

Hoe verder je van het kasteel wegwandelt, hoe minder volk je tegenkomt. Alleen de vissers zijn er dan nog, die met hun hengel en tentje hun bivak hebben opgeslagen. Op het wateroppervlak zien ze hoe futen en meerkoeten tussen de ganzen dobberen. Op een bepaald moment zien we ook een ooievaar door het water waden, op zoek naar wat verse omega 3.

© Christof Rutten

De tocht beschrijft een rondje op een smalle strook, zodat je altijd ziet waar je over een aantal minuten aan de overkant zal lopen. Het eerste stuk wordt rechts afgebakend door een heuvelrug met bos. Eens je om het water van de stuwdam heen bent, en dus met het water aan je andere kant, opent zich rechts meer open landschap. Velden, glooiend naar boven toe.

Een stuk van de wandeling ten zuiden van het kasteel. — © Christof Rutten

Wie acht kilometer te lang vindt, kan makkelijk stukken afsnijden. Het mooiste stuk is het noordelijke stuk. Pak je ook de zuidkant van het kasteel erbij, kom je nog meer in een parkachtige vallei terecht. Ook mooi, al zijn er ook een aantal stukjes langs gewone weg, en steek je even onder het kasteel een ietwat drukkere verkeersas over. Check zeker het wandelbord aan de parking: er zijn veel mogelijkheden, ook in combinatie met de meer open stukken.

Praktisch

Aard van de tocht

Een lus op bospaden en soms verharde wegen langs het water en fraai erfgoed.

Afstand

8 km

Signalisatie

Rode paal met rode band (opgepast: niet altijd 100 procent duidelijk, maar de tocht wijst zichzelf uit)

Start/parking

Parkeerplaats Erenstein

Brughofweg, Kerkrade (NL)

50°52’17.6” - 6°03’11.7”

Meer info

wandelgidszuidlimburg.com