Scouts Sint-Lambertus knutselen een groot bijenhotel

Neerharen

De jongverkenner groep van de Scouts Sint-Lambertus Neerharen bouwden zopas een enorm bijenhotel. “We hebben op voorhand een groot frame gebouwd voor het hotel dat achteraf ingevuld kon worden met onze leden. Zij hebben dan verschillende natuurlijke elementen zoals hout, dennenappels, stenen, bakstenen en bamboe het ecologisch hotel verder gebouwd”, vertelt leider Bram Stouten (23). ) Het hotel werd mede mogelijk door de Koning Boudewijnstichting. Natuurpunt zorgde voor de nodige informatie. “Het was heel tof om te knutselen aan deze nuttige verblijfplaats. We hopen binnenkort veel kleine vriendjes te spotten in het bijenhotel”, lacht de 12-jarige Tiebe Janssen. joge