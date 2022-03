Zwaar verwaarloosde bordercollie in beslag genomen in Tongeren

De politie ontdekte de bordercollie per toeval. “De hond zat in de garage en had al dagen geen eten en drinken meer gehad”, klinkt het. “De persoon die hem moest verzorgen, had te veel schrik om dicht bij hem te komen en stak hem af en toe wat boterhammen toe door het hek. Het beestje was vel over been en leefde bovendien in zijn eigen uitwerpselen. De hond werd in beslag genomen en opgevangen door het asiel van Sint-Truiden. De eigenaar heeft een pv gekregen voor dierenverwaarlozing.” siol

De bordercollie moest in zijn eigen uitwerpselen leven. — © Politie Tongeren-Herstappe