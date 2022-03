Sportelen met oma en opa

Oudsbergen

Enkele vijftigplussers namen met hun kleinkinderen in het sportcentrum in Meeuwen deel aan de jaarlijkse sporteldag. “Een prachtig initiatief van Okra en de gemeente, een moment om samen met onze oogappels onze grenzen te verleggen”, zeggen de sportieve grootouders. Tom Bongaers van de Judovereniging geeft de jeugd en hun grootouders tips: “We leren de kids en hun grootouders valtechnieken aan en dat in vier richtingen vallen: vooruit, achteruit, op je zij en natuurlijk plat op de tatami.” In de sporthal kon je ook petanqauen met oma en opa. “Na de inspanning volgt ontspanning met een gebakje en een drankje in ‘t Heem”, klinkt het. rdr