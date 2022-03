Bewoners vieren 10-jarig bestaan van serviceflats Carpe Diem in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder

Op 1 maart 2012 namen de eerste bewoners hun intrek in de serviceflats Carpe Diem op de seniorencampus bij De Zandloper. Vorige week was dat exact tien jaar geleden, reden tot feesten dus.

En de bewoners hebben er met volle teugen van genoten. “Allemaal samen feestvieren is op dit moment nog niet mogelijk, maar we hebben voor een mooi alternatief gezorgd”, klinkt het op de campus. “Zondagochtend werden alle bewoners wakker met een leuke verrassing: een rijkelijk gevulde ontbijtkorf om van te smullen. We toverden een glimlach op het gezicht van elke bewoner. We hebben op dit moment enkele flats beschikbaar voor inwoners van Heusden-Zolder, maar ook voor mensen van buiten onze gemeente. Zelfs je trouwe viervoeter mag na goedkeuring mee verhuizen.” zb