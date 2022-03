Witte concealer is de nieuwste trend op TikTok en geeft je ogen een boost

Denk even terug aan 2009 en het begin van de contourtrend. Tyra Banks en Eva Longoria brachten hun foundation aan over een lichte concealer om hun ogen een boost te geven en een contrast te creëren met de bronskleurige contour die ze onder hun jukbeenderen aanbrachten. Wel: deze truc is helemaal terug. Verschillende video’s op TikTok waar de hack wordt uitgeprobeerd, kregen inmiddels al miljoenen likes. Wij lijsten er een aantal op:

De video van TikTokster @bluemarinebae is inmiddels al ruim een half miljoen keer geliked. Ze brengt de concealer aan in een driehoekige vorm, beginnend onder haar binnenste ooghoek, langs de zijkant van haar neus en dan de lijn helemaal terug naar haar haarlijn.

Ook Nikkie Tutorials heeft de trend geprobeerd en koos voor een zachtere, meer geblende aanpak. Wat ze er juist van vond, zegt ze niet: ze liet het verdict aan haar fans over: “Ik laat jullie beslissen over deze ...”, schreef ze bij de video.

TikTokster @khaelsofcourse heeft geprobeerd of de hack ook werkt op een donkere huid en was blij met het resultaat.