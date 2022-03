Jongeren van Rotaract verrichten week lang goed daden

Dilsen-Stokkem

“In het teken van de Wereld Rotaract Week organiseerden we met Rotaract Maasland een ‘small acts of kindness’- week”, vertelt voorzitter Janthe Roex. “Daarbij hebben we elke dag een goede daad verricht. Patiënten op de dienst geriatrie in het Jessa Ziekenhuis waren blij verrast met een boeket bloemen. We hebben ook bloed gedoneerd, vuilnis opgeraapt en een hele dag complimentjes gestrooid.”

“De week eindigen we met een donatie aan organisaties in Oekraïne”, aldus Bram Schumans. “Met deze acties willen we tonen hoe je met kleine goede daden ook al een verschil kunnen maken. Daarnaast willen we Rotaract en het doel van deze charity club eens extra in de kijker zetten. Rotaract stamt af van de peterclub Rotary en staat voor ROTARy in ACTion. We zijn een wereldwijde organisatie van jongeren die streven naar het leveren van een zinvolle bijdrage aan de maatschappij. Dit doet Rotaract Maasland door geld in te zamelen via het organiseren van verschillende evenementen.”

Penningmeester Valerie Huygen: “Op 26 maart organiseren we een après-ski party, ontbijt en quizavond. De opbrengsten gaan integraal naar twee goede doelen: DAGG Maaseik en Zorghoeve Sint-Jansberg. Naast een gemeenschappelijk engagement voor het goede doel is Rotaract Maasland ook gewoon een toffe vriendengroep waar iedereen welkom is.” mmd