Prinsenpaar en jeugdprinsessen voorgesteld tijdens CarnavalAStisch

Afgelopen zondag vierde een duizendtal carnavalisten feest in gemeenschapscentrum De Drieschaar. Wegens de afgelasting van de jaarlijkse optocht werd er gekozen voor een grote happening, die CarnavalAStisch werd gedoopt. Vanaf 11.11 uur waren eerst de jonge carnavalisten welkom, want het festijn begon met kinderanimatie en de bekendmaking van het nieuwe jeugdprinsenpaar. Of beter gezegd een trio, want Marie (11), Sterre (13) en Febe (11) mogen zich het komende carnavalseizoen de jeugdprinsessen van As noemen. Voor het eerst leverde de organiserende Orde der Asserbakken behalve het prinsenpaar ook de jeugdprins, en meteen kwam er een verrassing uit de bus. “We mochten tegen niemand vertellen dat wij de prinsessen zouden worden, en dat was heel moeilijk”, klinkt het bij het kersverse prinsessentrio. “We willen nu graag feestvieren en plezier maken, want de dag was wel stresserend”. Na het traditionele Frühshoppen werd ook het prinsenpaar bij de volwassenen bekendgemaakt. Jimmy I en Jessica I mogen nu uitzonderlijk gedurende anderhalf jaar met veel enthousiasme de scepter zwaaien. “Omdat er dit jaar geen stoet is, zetelen ze ook het volgende carnavalsseizoen nog op de troon”, verduidelijkt afscheidnemend prins Boud I van der Orde der Asserbakken. geva