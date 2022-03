Davidsfonds schenkt schoolbibbonnen aan kleuters van Oogappel

Maaseik

Dankzij een formule van het Davidsfonds Vlaanderen kunnen de plaatselijke afdelingen Sschoolbibbonnen van 40 euro schenken aan een school in de buurt. Die kan dan daarmee boeken bestellen bij Davidsfonds. Dit jaar schonk Davidsfonds Maaseik negen bonnen aan basisschool Oogappel in Voorshoven. “Dankzij dit mooie initiatief kunnen wij onze schoolbibliotheek voor 360 euro aanvullen met een mooi aantal speel- en leerboeken. Onze school draagt ‘lezen’ hoog in het vaandel en het initiatief past ook in het kader van Maart, Jeugdboekenmaand”, aldus directrice Marijke Van Berkelaer. “Op deze manier draagt Davidsfonds Maaseik dan ook bij aan meer leesplezier voor de kleuters die zo al spelenderwijs kennismaken met taal”, besluit voorzitter Martin Slangen. roma