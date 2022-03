Hoessein krijgt trofee sportverdienste

GENK

Geen sportman van het jaar in Genk. Dat is het gevolg van de coronamaatregelen en de daaraan gekoppelde afgelaste wedstrijden. Wel is er een sportvrouw. Herlinde Jans heeft de titel te danken aan de bronzen medaille die ze won tijdens de Open Europese Kampioenschap Dog Dance in Albbruck in Duitsland. Zelf organiseert ze nationale wedstrijden en geeft ze les in dog dance. De titel ‘Sportverdienste van het jaar’ gaat naar Hoessein Hijjit, die al dertig jaar trainer is bij Jong en Moedig (JEM) Genk. “Hij leerde het vak van Louis Leekens”, zegt Danny Millen, voorzitter van JEM. “Hij haalde met veel geduld en humor het beste uit zijn gymnasten en creëerde daardoor ook provinciale Vlaamse en Belgische kampioenen.” cn