Acht zieke bomen op beschermde Eikendreef in Helchteren gekapt: “De stammen laten we staan”

In functie van het onderhoud van de beschermde Eikendreef in Helchteren worden acht zieke bomen gerooid. — © Chris Nelis

De Eikendreef is samen met kasteel Ter Dolen een toeristische publiekstrekker in Helchteren. Het gebied is erg in trek bij wandelaars en fietsers. In de middeleeuwen was het kasteel een toevluchtsoord voor de abten van Sint-Truiden. Bijna dertig jaar geleden werd er een brouwerij gebouwd waar nu nog altijd het abdijbier Ter Dolen wordt gemaakt.

De omgeving van het kasteel en de Eikendreef vormen al veertig jaar een beschermd cultuurhistorisch landschap. “Dat betekent dat we de dreef moeten onderhouden”, zegt milieuschepen Muhammet Oktay (Vooruit-Groen-Plus). “We hebben vorig jaar al een boomscan laten uitvoeren. Daaruit bleek dat acht eiken in heel slechte staat verkeren. Eentje daarvan hebben we uit veiligheidsredenen vorig jaar al laten kappen. De andere zeven worden op 14 en 15 maart gerooid. De stammen van de bomen blijven staan, zodat ze dienst kunnen doen als insectenhotels. Ook waken we erover dat holle takken zacht naar beneden worden gehaald. Als er vleermuizen in wonen, geeft hen dat de kans om te vertrekken naar een nieuwe woonst. Er zullen ook nieuwe bomen geplant worden.” (cn)