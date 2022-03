De politie heeft vorig weekend gecontroleerd op de Groendreef in Tessenderlo, de Aubruggestraat in Ham en de Paalsesteenweg in Beringen. 9 bestuurders hadden te veel gedronken, 2 waren onder invloed van drugs. Ze verloren alle 11 hun rijbewijs. Bij snelheidscontroles reden 70 van de 255 voertuigen te snel, zo’n 28 procent. siol