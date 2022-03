Jongeren beleven creatieve krokusvakantie

Bree

Wat was de jeugddienst blij dat ze tijdens de afgelopen krokusvakantie eindelijk weer als vanouds leuke activiteiten konden organiseren. “We startten met Lego Wedo en Mini Duplo workshops in de bibliotheek”, vertellen Laura en Ine van de jeugddienst. “De kleuters mochten werken in een echt knuffelziekenhuis vol pluizige patiënten. Onder het goedkeurend oog van kunstenaar Flipka pimpten tieners hun sneakers tot flitsende exemplaren. De plezante krokusvakantie werd afgesloten met snoeptaarten maken en het verzinnen van 3-Doodler creaties.” pabr