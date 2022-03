Brochure vol toeristisch vakmanschap

Kinrooi

Met trots hebben de medewerkers van Visit Kinrooi hun nieuwe toeristische brochure voorgesteld. Karin Vanhove: “Die kreeg als titel ‘Kinrooi, de kunst van vakmanschap’. Vakmanschap is dit jaar immers het Limburgse thema. Als grootste groentetuin van Vlaanderen is Kinrooi hét voorbeeld voor puur vakmanschap. In de brochure brengen we niet alleen de mooiste verhalen uit onze gemeente, maar presenteren we een haast eindeloos aanbod van actieve en passieve recreatie.” Je kan de brochure gratis afhalen bij Visit Kinrooi op het Maasplein. pabr