Vandaag gaat de coronabarometer ook in Limburg naar code geel. Covid Safe Tickets of mondmaskers zijn dan niet meer verplicht, tenzij op het openbaar vervoer en in woonzorgcentra. Het afschaffen van de mondmaskerplicht is vooral een hele opluchting in het secundair onderwijs, waar leerlingen en leerkrachten na maanden eindelijk opgelucht kunnen ademhalen.