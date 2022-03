Kinderen vieren carnaval in de bib

Zutendaal

Op vrijdag 4 maart moesten jonge feestvierders in de bib zijn voor een leuke namiddag die helemaal in het teken stond van carnaval. De kinderen hadden zich helemaal in het thema uitgedost. We zagen superhelden, prinsessen, skeletten en zelfs een lieveheersbeestje. De vrolijke bende luisterde naar een mooi verhaal over het circus dat werd voorgelezen door het eigen mini-verteltheater van de bib. Vervolgens werd er nog naar hartenlust geknutseld en maakte ieder zijn eigen gekke trekpop. Met leuke buitenspelletjes werd de geslaagde namiddag afgesloten. geva