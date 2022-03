Wout van Aert valt (zonder erg) en verwacht vandaag waaiers in Parijs-Nice: “Het wordt tricky”

De tweede etappe in Parijs-Nice oogt veel minder verraderlijk dan de eerste etappe. Al zou volgens de renners de stevige wind over de Franse wegen daar wel eens een stokje voor kunnen steken. “Het parcours van vandaag is gemaakt om waaierspektakel te krijgen”, zei Wout van Aert voor de start.

Zondag demonstreerde Jumbo-Visma met een unieke 1-2-3 aan de finish. “We hebben echt genoten van die unieke prestatie”, aldus Van Aert. “Maar vandaag is een nieuwe dag. Het parcours is veel makkelijker, maar de wind kan op sommige stukken best gevaarlijk zijn. Het wordt tricky.”

Met de stevige wind lijken waaiers onvermijdelijk. “Het parcours is gemaakt om waaierspektakel te krijgen. De wind staat er ideaal voor. Er zal naar ons gekeken worden om de koers open te breken.” Van Aerts voornaamste taak is om kopman Roglic veilig door de waaieretappe te loodsen. “Maar als ik er op het einde nog bij ben, dan is het wel de bedoeling om te sprinten voor de zege. Met de bonificaties zou ik dan de gele leiderstrui kunnen overnemen.”

In het begin van de etappe maakte Van Aert al kennis met het asfalt. De Belgische kampioen was betrokken bij een val van zeven renners, maar leek gelukkig geen schade te hebben opgelopen en kon snel weer aansluiten in het peloton.