Aanleg nieuwe privézwembaden zal dit jaar met 15 procent dalen

In 2022 zullen bouwbedrijven ongeveer 5.225 nieuwe privézwembaden aanleggen in België. Dat is een daling met 15 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat heeft de Belgische Federatie van Zwembad- en Wellnessprofessionals (BFZ) maandag bekendgemaakt op een digitale persconferentie.

Door de coronacrisis piekte de vraag naar privézwembaden. In 2021 werden volgens cijfers van BFZ een recordaantal van 6.150 zwembaden aangelegd. Dat is dubbel zoveel als in 2019 en bijna drie keer zoveel als het gemiddelde in de periode 2015-2018.

Voor volgend jaar verwacht BFZ echter een daling van 15 procent “vanwege het slechte weer en de stijgende kosten van het levensonderhoud”. “De impact van de crisis in Oekraïne kunnen we momenteel nog niet inschatten”, zegt algemeen directeur Patrice Dresse van BFZ. “Tegen Batibouw in mei zal daar meer duidelijkheid over zijn.”

Een buitenzwembad kost 50.000 tot 70.000 euro exclusief btw, becijferde BFZ. De onderhouds- en energiekosten bedragen ongeveer 6 euro per dag.

Malafide bouwers

De federatie waarschuwt ten slotte voor malafide zwembadbouwers. Door de extreem toegenomen vraag in 2020 zijn er immers een heleboel nieuwe spelers op de markt gekomen. “Slechte constructie, faillissementen, onbestaande service na verkoop of erger nog: verdwijnen in het niets na betaling van een aanbetaling, zijn helaas praktijken die we hebben moeten vaststellen”, luidt het.

“Het is absoluut noodzakelijk dat u zich informeert voordat u uw project aan een bedrijf toevertrouwt”, beklemtoont Dresse. “Overweeg om de cijfers van het bedrijf te controleren of te vragen om enkele van de projecten te zien. Kies voor een erkende professional.”

De Belgische Federatie van Zwembad- en Wellnessprofessionals verenigt aannemers die zwembaden en -vijvers bouwen en renoveren, fabrikanten van zwembaden en wellnessruimtes en verdelers van zwembadgerelateerde producten. De federatie telt ongeveer 140 leden.